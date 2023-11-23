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Porte.pt: футболист сборной Израиля Тургеман отказался переходить в ЦСКА

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Московский ЦСКА проявлял интерес к нападающему «Маккаби» из Тель-Авива и сборной Израиля по футболу Дору Тургеману.
Porte.pt: футболист сборной Израиля Тургеман отказался переходить в ЦСКА
  • Gettyimages.ru

Как сообщает porte.pt, 20-летний израильтянин отказался от перехода в ЦСКА.

По информации источника, нападающим также интересуются французский «Реймс» и португальская «Бенфика».

Отмечается, что клуб из Тель-Авива уже провёл начальные переговоры с «Реймсом» и хочет получить за Тургемана €3—5 млн.

В нынешнем сезоне он забил три гола в 11 матчах за «Маккаби» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что полузащитник ЦСКА и сборной Чили по футболу Виктор Мендес вернулся в Москву.

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