Porte.pt: футболист сборной Израиля Тургеман отказался переходить в ЦСКА
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Как сообщает porte.pt, 20-летний израильтянин отказался от перехода в ЦСКА.
По информации источника, нападающим также интересуются французский «Реймс» и португальская «Бенфика».
Отмечается, что клуб из Тель-Авива уже провёл начальные переговоры с «Реймсом» и хочет получить за Тургемана €3—5 млн.
В нынешнем сезоне он забил три гола в 11 матчах за «Маккаби» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее сообщалось, что полузащитник ЦСКА и сборной Чили по футболу Виктор Мендес вернулся в Москву.