Bobsoccer: Мендес вернулся в расположение ЦСКА из сборной Чили
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Как сообщает Bobsoccer, Мендес был удалён с поля в поединке с Парагваем, который состоялся 17 ноября в Сантьяго, и был дисквалифицирован на крайний матч с Эквадором.
По информации источника, 21 ноября полузащитник вернулся в Москву.
В сезоне-2023/24 футболист провёл за ЦСКА 18 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отреагировал на решение Алана Дзагоева завершить карьеру.