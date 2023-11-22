Bobsoccer: Мендес вернулся в расположение ЦСКА из сборной Чили

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес вернулся в расположение армейского клуба из сборной Чили.

Как сообщает Bobsoccer, Мендес был удалён с поля в поединке с Парагваем, который состоялся 17 ноября в Сантьяго, и был дисквалифицирован на крайний матч с Эквадором.

По информации источника, 21 ноября полузащитник вернулся в Москву.

В сезоне-2023/24 футболист провёл за ЦСКА 18 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отреагировал на решение Алана Дзагоева завершить карьеру.