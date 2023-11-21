Бабаев: всегда ждём Дзагоева обратно домой в ЦСКА в любом качестве

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отреагировал на решение Алана Дзагоева завершить карьеру.

«Всегда грустно, когда такие великие игроки, как Алан Дзагоев, завершают карьеру. Мы с большой теплотой вспоминаем о том времени, которое Алан провёл в нашем клубе. Поэтому хочется поблагодарить его за ту пользу, которую он принёс ПФК ЦСКА, тот вклад в достижение общих целей, за голы и голевые передачи, за ту радость, которую он доставлял болельщикам.

Мы всегда ждём Алана обратно домой в любом качестве. Если он захочет вернуться в структуру клуба, наши двери для него всегда будут открыты», — приводит слова Бабаева «Спорт-Экспресс».

21 ноября Дзагоев сообщил о завершении карьеры.

Напомним, что Дзагоев забил 77 мячей и отдал 93 результативные передачи в 395 матчах за ЦСКА с 2008 по 2022 год. В составе красно-синих полузащитник стал трёхкратным чемпионом России.

Ранее сообщалось, что Федотов считает, что Дзагоев заслужил прощальный матч за ЦСКА.