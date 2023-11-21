Федотов считает, что Дзагоев заслужил прощальный матч за ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отреагировал на решение Алана Дзагоева завершить карьеру.

«Алан служил верой и правдой клубу ЦСКА. Он настоящая легенда клуба и всего российского футбола. Считаю, что он может собой гордиться.

Считаю, что Алан заслужил прощальный матч за ЦСКА. Дзагоев столько отдал клубу сил и всего себя, что он обязательно заслуживает прощания с клубом», — приводит слова Федотова Sport24.

21 ноября Дзагоев сообщил о завершении карьеры.

Напомним, что Дзагоев забил 77 мячей и отдал 93 результативные передачи в 395 матчах за ЦСКА с 2008 по 2022 год. В составе красно-синих полузащитник стал трёхкратным чемпионом России.

Ранее в ЦСКА отреагировали на решение Дзагоева завершить спортивную карьеру.