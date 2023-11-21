RT в Telegram
Подпишись

Федотов считает, что Дзагоев заслужил прощальный матч за ЦСКА

Короткая ссылка
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отреагировал на решение Алана Дзагоева завершить карьеру.
Федотов считает, что Дзагоев заслужил прощальный матч за ЦСКА
  • РИА Новости

«Алан служил верой и правдой клубу ЦСКА. Он настоящая легенда клуба и всего российского футбола. Считаю, что он может собой гордиться.

Считаю, что Алан заслужил прощальный матч за ЦСКА. Дзагоев столько отдал клубу сил и всего себя, что он обязательно заслуживает прощания с клубом», — приводит слова Федотова Sport24.

21 ноября Дзагоев сообщил о завершении карьеры.

Напомним, что Дзагоев забил 77 мячей и отдал 93 результативные передачи в 395 матчах за ЦСКА с 2008 по 2022 год. В составе красно-синих полузащитник стал трёхкратным чемпионом России. 

Ранее в ЦСКА отреагировали на решение Дзагоева завершить спортивную карьеру.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить