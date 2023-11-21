ЦСКА — о решении Дзагоева завершить карьеру: спасибо за 14 лет в красно-синей футболке

В ЦСКА отреагировали на решение полузащитника Алана Дзагоева завершить спортивную карьеру.

«Алан Дзагоев объявил о завершении игровой карьеры. Спасибо за 14 лет в красно-синей футболке!» — говорится в сообщении ЦСКА в Telegram-канале.

21 ноября Дзагоев сообщил о завершении карьеры.

Напомним, что Дзагоев забил 77 мячей и отдал 93 результативные передачи в 395 матчах за ЦСКА с 2008 по 2022 год. В составе красно-синих полузащитник стал трёхкратным чемпионом России.

В сезоне-2022/2023 футболист выступал за «Рубин», где провёл 20 матчей во всех турнирах и забил три мяча.

28 сентября «Ламия» объявила о переходе Дзагоева. В текущем сезоне футболист провёл два матча и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Дзагоев планирует реализовать себя в тренерской деятельности после завершения карьеры.