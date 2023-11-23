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Тренер сборной России по гандболу: Китай — это наш единственный соперник

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Главный тренер женской сборной России по гандболу Людмила Бодниева рассказала о возможных соперниках в товарищеских матчах.

«Нам не очень подходит играть с азиатскими командами. Мы продолжаем сотрудничать с китайской сборной. Но это наш единственный соперник на данный момент», — цитирует Бодниеву «Спорт-Экспресс».

Она подчеркнула, что Федерация гандбола России (ФГР) очень стеснена в выборе возможных соперников «по всем известным причинам».

«С нами просто отказываются играть, боятся санкций со стороны международных федераций. Но я вас уверяю, что желающих сыграть с нами очень много», — добавила Бодниева.

Европейская гандбольная федерация (EHF) с февраля 2022 года запретила командам и клубам из России и Белоруссии выступать на международных соревнованиях.

Сборная России лишились шансов выступить на Олимпиаде 2024 года в Париже.

Ранее сообщалось, что мужская сборная России по гандболу сыграет с Белоруссией, Ираном и Марокко в Москве.










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