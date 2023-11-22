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Крамник заподозрил Накамуру в жульничестве в онлайн-шахматах

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14-й чемпион мира по шахматам россиянин Владимир Крамник считает, что американский гроссмейстер Хикару Накамура использует нечестные методики в игре в онлайн-партиях.

«Тщательно проверив статистику Хикару, я обнаружил много маловероятных выступлений как от него самого, так и от некоторых его соперников. По мнению математиков, некоторые из них имеют чрезвычайно низкую математическую вероятность, намного ниже одного процента», — написал Крамник в социальных сетях.

По его словам, существует несколько возможных объяснений некоторой статистики известного стримера и шахматиста, но наименее вероятно, что все участвующие в ней игроки «чисты».

«Математически и в соответствии с элементарным здравым смыслом в сочетании с базовыми знаниями в шахматах», — написал Крамник.

Крамник 21 ноября опубликовал статистику, которая, по его мнению, раскрывает мошенничество со стороны игрока с высоким рейтингом в блиц-играх.

Накамура является одним из самых богатых шахматистов в мире.

Ранее сообщалось, что бывшие российские гроссмейстеры Александр Предке и Алексей Сарана принесли сборной Сербии победу на командном чемпионате Европы на открытом турнире.

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