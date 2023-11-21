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Экс-россияне Сарана и Предке помогли сборной Сербии выиграть командный ЧЕ по шахматам

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Бывшие российские гроссмейстеры Александр Предке и Алексей Сарана принесли сборной Сербии победу на командном чемпионате Европы на открытом турнире.
Экс-россияне Сарана и Предке помогли сборной Сербии выиграть командный ЧЕ по шахматам
  • Gettyimages.ru

В девяти турах сербы набрали 15 очков, одержав семь побед, сыграв один матч вничью и потерпев одно поражение. 

Таким образом, балканская страна впервые в истории стала обладателем наград турнира.

Второе место заняла сборная Германии (15), в составе которой выступал уроженец Москвы Александр Донченко. Тройку замкнула команда Армении (13).

Ранее сообщалось, что сборная России выступит с флагом и гимном на шахматном турнире ШОС в Китае.

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