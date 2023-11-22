Источник: на Украине лишат званий 309 атлетов, не вернувшихся в страну с соревнований

Министерство молодёжи и спорта Украины лишит званий 309 спортсменов, которые не вернулись в страну с соревнований.

Как сообщает издание «Лига», в случае нарушения условий, определённых обязательством по срокам возвращения на Украину, ведомство «прорабатывает вопрос об исключении таких лиц из состава национальных сборных команд Украины».

В ноябре Министерство спорта Украины опубликовало список спортсменов, которые не вернулись в страну. В него вошли полузащитник «Челси» Михаил Мудрик, нападающий «Жироны» Артём Довбик и другие игроки сборной Украины.

Ранее Министерство спорта Украины удалило список спортсменов, не вернувшихся в страну.