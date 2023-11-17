Министерство спорта Украины удалило список спортсменов, не вернувшихся в страну
- РИА Новости
Об этом сообщает «Дивогляд» со ссылкой на министерство.
В списке находились полузащитник «Челси» Михаил Мудрик, нападающий «Жироны» Артём Довбик и другие игроки сборной Украины. Также в него вошли ещё 304 человека.
В перечень попали те, кто «нарушил взятые на себя обязательства по срокам возврата на территорию Украины после окончания спортивного мероприятия».
Ранее сообщалось, что Зинченко запретил Мудрику забивать гол в ворота «Арсенала».