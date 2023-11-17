RT в Telegram
Подпишись

Министерство спорта Украины удалило список спортсменов, не вернувшихся в страну

Короткая ссылка
Министерство спорта Украины удалило с официального сайта ведомства список спортсменов, которые не вернулись в страну.
Министерство спорта Украины удалило список спортсменов, не вернувшихся в страну
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Дивогляд» со ссылкой на министерство.

В списке находились полузащитник «Челси» Михаил Мудрик, нападающий «Жироны» Артём Довбик и другие игроки сборной Украины. Также в него вошли ещё 304 человека.

В перечень попали те, кто «нарушил взятые на себя обязательства по срокам возврата на территорию Украины после окончания спортивного мероприятия».

Ранее сообщалось, что Зинченко запретил Мудрику забивать гол в ворота «Арсенала».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить