Министерство спорта Украины удалило список спортсменов, не вернувшихся в страну

Министерство спорта Украины удалило с официального сайта ведомства список спортсменов, которые не вернулись в страну.

Об этом сообщает «Дивогляд» со ссылкой на министерство.

В списке находились полузащитник «Челси» Михаил Мудрик, нападающий «Жироны» Артём Довбик и другие игроки сборной Украины. Также в него вошли ещё 304 человека.

В перечень попали те, кто «нарушил взятые на себя обязательства по срокам возврата на территорию Украины после окончания спортивного мероприятия».

Ранее сообщалось, что Зинченко запретил Мудрику забивать гол в ворота «Арсенала».