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Пименов похвалил главного тренера сборной Казахстана Адиева за работу с игроками

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Бывший футболист сборной России Руслан Пименов поделился мнением об игре сборной Казахстана в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года.
Пименов похвалил главного тренера сборной Казахстана Адиева за работу с игроками
  • AP

«На мой взгляд, секрет такой хорошей игры сборной Казахстана в отборе на Евро можно объяснить несколькими факторами, первый из которых — фигура главного тренера команды Магомеда Адиева и его специалисты из штаба. Была проведена качественная работа с футболистами, они стали действовать строже во всех линиях. К тому же появилось хорошее поколение игроков, таких как Нуралы Алип, Бактиёр Зайнутдинов, Рамазан Оразов и Максим Самородов», — заявил Пименов RT.

Ранее Газзаев высоко оценил работу главного тренера Адиева в сборной Казахстана.

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