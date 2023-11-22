Пименов похвалил главного тренера сборной Казахстана Адиева за работу с игроками

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов поделился мнением об игре сборной Казахстана в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года.

«На мой взгляд, секрет такой хорошей игры сборной Казахстана в отборе на Евро можно объяснить несколькими факторами, первый из которых — фигура главного тренера команды Магомеда Адиева и его специалисты из штаба. Была проведена качественная работа с футболистами, они стали действовать строже во всех линиях. К тому же появилось хорошее поколение игроков, таких как Нуралы Алип, Бактиёр Зайнутдинов, Рамазан Оразов и Максим Самородов», — заявил Пименов RT.

Ранее Газзаев высоко оценил работу главного тренера Адиева в сборной Казахстана.