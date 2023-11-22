Газзаев высоко оценил работу главного тренера Адиева в сборной Казахстана

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался об игре сборной Казахстана в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года.

«Надо отдать должное сборной Казахстана, особенно главному тренеру команды Магомеду Адиеву, который сумел найти подход к футболистам и вдохновить их на такую игру. У них был огромный шанс на выход из группы, но, к сожалению, где-то ещё не хватило опыта и мастерства. Тем не менее выступление национальной команды в отборе на Евро послужит хорошей отправной точкой и принесёт свои плоды в будущем», — заявил Газзаев RT.

Ранее Газзаева удивила игра сборной Шотландии в отборе на Евро-2024.