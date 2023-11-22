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Газзаева удивила игра сборной Шотландии в отборе на Евро-2024

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Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев подвёл итоги завершившегося отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.
Газзаева удивила игра сборной Шотландии в отборе на Евро-2024
  • РИА Новости

«Думаю, что основные команды, которые регулярно участвуют в финальной стадии чемпионатов Европы и мира, вновь показали свой уровень. В их числе Испания, Франция, Англия, Нидерланды, Португалия и Бельгия. Тем не менее сборная Шотландии сумела сильно удивить качеством игры, она лидировала в своей группе практически до конца всего отбора на Евро. Они не так часто выходят на такие крупные турниры, но их квалификация была абсолютно заслуженной», — сказал Газзаев RT.

Также тренер отметил игру полузащитника сборной Шотландии Скотта Мактоминея.

«Матчи на клубом уровне и за сборную отличаются друг от друга. Сборная — это честь страны. Футболисты, которые приезжают играть в составе национальной команды, всегда демонстрируют высокий уровень самоотдачи и стремления к победе. Как мне кажется, тут присутствует и патриотизм, когда ты поёшь со своими партнёрами государственный гимн».

Ранее Газзаев мог возглавить сборную России перед домашним чемпионатом мира.

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