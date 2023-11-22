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Посол Мексики допустил проведение товарищеского матча со сборной России

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Посол Мексики в РФ Эдуардо Вильегас Мехиас допустил проведение товарищеского матча со сборной России.
Посол Мексики допустил проведение товарищеского матча со сборной России
  • РИА Новости

«Думаю, что в следующем году возможен матч между сборными России и Мексики, многое будет зависеть от федераций. Мы также выступаем против политизации спорта. Будем надеяться, что у нас будет возможность проведения игры», — приводит слова посла РИА Новости.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

После отстранения сборная России под руководством Карпина провела товарищеские матчи с Ираном, Ираком, Узбекистаном, Таджикистаном, Кубой, которые шли в зачёт ФИФА. Матчи с Киргизией, Египтом и Катаром не влияли на рейтинг.

Ранее в Федерации футбола Буркина-Фасо рассказали о ходе переговоров по матчу с Россией.

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