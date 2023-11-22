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Ступак: платьев на турнирах нет, но сейчас можно и без них круто одеться

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонка Юлия Ступак рассказала, что находится в её чемодане помимо спортивной экипировки.
Ступак: платьев на турнирах нет, но сейчас можно и без них круто одеться
  • РИА Новости

«В одной косметичке — косметика, в двух побольше — средства для ухода. Платьев нет, но сейчас можно и без них круто одеться.

Бывают же и выходные дни, когда можно накрасить реснички и куда-то выйти. В Ханты-Мансийске, например, мы посещали итальянский ресторан. Но это больше для себя, для внутренней гармонии. Сделал фотографии, выложил их в социальные сети, тебе накидали комплиментов. Понятно, такое общение никогда не заменит комплимента от любимого мужчины, но хоть что-то», — заявила Ступак в интервью RT.

Ранее Ступак высказалась тренере Егоре Сорине.

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