Ступак: платьев на турнирах нет, но сейчас можно и без них круто одеться

Олимпийская чемпионка по лыжным гонка Юлия Ступак рассказала, что находится в её чемодане помимо спортивной экипировки.

«В одной косметичке — косметика, в двух побольше — средства для ухода. Платьев нет, но сейчас можно и без них круто одеться.

Бывают же и выходные дни, когда можно накрасить реснички и куда-то выйти. В Ханты-Мансийске, например, мы посещали итальянский ресторан. Но это больше для себя, для внутренней гармонии. Сделал фотографии, выложил их в социальные сети, тебе накидали комплиментов. Понятно, такое общение никогда не заменит комплимента от любимого мужчины, но хоть что-то», — заявила Ступак в интервью RT.

Ранее Ступак высказалась тренере Егоре Сорине.