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Ступак: Сорин при Крамере делал очень много для нас, удивлялись, как он всё успевал

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонка Юлия Ступак высказалась о тренере Егоре Сорине.
Ступак: Сорин при Крамере делал очень много для нас, удивлялись, как он всё успевал
  • РИА Новости

«Даже когда Егор ушёл от Крамера и создал свою команду, я ему написала благодарственное сообщение. Сорин сделал очень много для нас. Мы постоянно удивлялись, как он всё успевал. А главное, плавно, прямо важно подчеркнуть, вводил нас в концепцию группы, в тренировочный процесс. Дословно объяснял слова Маркуса, учил, мотивировал и, безусловно, вложил в нас определённое доверие к себе», — заявила Ступак в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Ступак пропустит первый этап Кубка России по лыжным гонкам.

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