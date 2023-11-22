Дешам объяснил, почему он не выпустил Мбаппе в стартовом составе на матч с Грецией
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«Я обговорил это с Мбаппе перед началом матча. Со своей стороны я сделал всё, чтобы поберечь футболистов, у которых будут игры за клубы в ближайшие выходные», — приводит слова Дешама RMC Sport.
Франция сыграла вничью с Грецией со счётом 2:2.
Таким образом, Франция набрала 22 очка и заняла первое место в группе B. Греция с 13 очками расположилась на третьей позиции.
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