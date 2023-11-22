Дешам объяснил, почему он не выпустил Мбаппе в стартовом составе на матч с Грецией

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, почему не выпустил в стартовом составе нападающего Килиана Мбаппе в матче с Грецией.

«Я обговорил это с Мбаппе перед началом матча. Со своей стороны я сделал всё, чтобы поберечь футболистов, у которых будут игры за клубы в ближайшие выходные», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Франция сыграла вничью с Грецией со счётом 2:2.

Таким образом, Франция набрала 22 очка и заняла первое место в группе B. Греция с 13 очками расположилась на третьей позиции.

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