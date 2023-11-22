Скалони намекнул, что может уйти из сборной Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о своём возможном уходе из национальной команды.

«Это не прощание, но планка очень высока, поскольку нужно много энергии, трудно продолжать и трудно побеждать. Пришло время подумать. Потому что команде нужен тренер, у которого есть максимум энергии», — приводит слова Скалони TyC Sports.

Аргентина победила Бразилию в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Встреча на стадионе «Маракана» завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч забил защитник сборной Аргентины Николас Отаменди (63-я минута).

Таким образом, Аргентина с 15 очками занимает первое место в турнирной таблице. Бразилия (семь) расположилась на шестой позиции.

Под руководством Скалони сборная Аргентины выиграла чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Ранее сообщалось, что вратарь Аргентины Мартинес пытался защитить болельщиков от нападения полиции.