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Вратарь Аргентины Мартинес пытался защитить болельщиков от нападения полиции

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Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес попытался защитить болельщиков от жестоких действий бразильской полиции.

Как сообщает TyC Sports, вратарь попытался отобрать дубинку у полицейского во время беспорядков на трибунах перед матчем группового этапа отборочного турнира с Бразилией.

Инцидент произошёл во время матча отбора ЧМ-2026. Начало игры было отложено на 30 минут из-за беспорядков на стадионе. 

Встреча на стадионе «Маракана» завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч забил защитник сборной Аргентины Николас Отаменди (63-я минута).

Таким образом, Аргентина с 15 очками занимает первое место в турнирной таблице. Бразилия (семь) расположилась на шестой позиции.

Ранее Месси прокомментировал победу своей команды над Бразилией в матче шестого тура квалификации чемпионата мира 2026 года.

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