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Олимпийская чемпионка Саади подала апелляцию на пожизненное отстранение

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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Эльвира Саади приняла решение подать апелляцию на решение Федерации гимнастики Канады (Gymnastics Canada) о её пожизненном отстранении от спортивной деятельности.
Олимпийская чемпионка Саади подала апелляцию на пожизненное отстранение
  • РИА Новости

«Я не представлял Саади на дисциплинарном слушании, где она была единственной стороной, не имевшей помощи адвоката, оплаченного Федерацией гимнастики Канады, но я представляю её интересы при подаче апелляции и могу сообщить, что апелляция уже подана», — приводит слова адвоката Эллиота Саккуччи TSN.

Специалисту запрещено заниматься тренерской, судейской и административной деятельностью.

Напомним, что в 2020 году Саади обвинили в эмоциональном и психологическом насилии, а также в публичном осуждении спортсмена из-за его веса. 

Гимнастка выиграла олимпийское золото в 1972 и 1976 годах в командных соревнованиях. В 2009-м включена в Международный зал славы гимнастики.

Ранее сообщалось, что Саади пожизненно отстранена от спортивной деятельности.

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