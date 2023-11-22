Олимпийская чемпионка Саади подала апелляцию на пожизненное отстранение
- РИА Новости
«Я не представлял Саади на дисциплинарном слушании, где она была единственной стороной, не имевшей помощи адвоката, оплаченного Федерацией гимнастики Канады, но я представляю её интересы при подаче апелляции и могу сообщить, что апелляция уже подана», — приводит слова адвоката Эллиота Саккуччи TSN.
Специалисту запрещено заниматься тренерской, судейской и административной деятельностью.
Напомним, что в 2020 году Саади обвинили в эмоциональном и психологическом насилии, а также в публичном осуждении спортсмена из-за его веса.
Гимнастка выиграла олимпийское золото в 1972 и 1976 годах в командных соревнованиях. В 2009-м включена в Международный зал славы гимнастики.
Ранее сообщалось, что Саади пожизненно отстранена от спортивной деятельности.