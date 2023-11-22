Олимпийская чемпионка Саади подала апелляцию на пожизненное отстранение

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Эльвира Саади приняла решение подать апелляцию на решение Федерации гимнастики Канады (Gymnastics Canada) о её пожизненном отстранении от спортивной деятельности.

«Я не представлял Саади на дисциплинарном слушании, где она была единственной стороной, не имевшей помощи адвоката, оплаченного Федерацией гимнастики Канады, но я представляю её интересы при подаче апелляции и могу сообщить, что апелляция уже подана», — приводит слова адвоката Эллиота Саккуччи TSN.

Специалисту запрещено заниматься тренерской, судейской и административной деятельностью.

Напомним, что в 2020 году Саади обвинили в эмоциональном и психологическом насилии, а также в публичном осуждении спортсмена из-за его веса.

Гимнастка выиграла олимпийское золото в 1972 и 1976 годах в командных соревнованиях. В 2009-м включена в Международный зал славы гимнастики.

Ранее сообщалось, что Саади пожизненно отстранена от спортивной деятельности.