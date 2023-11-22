RT в Telegram
Подпишись

Федерация гимнастики Украины возбудила дисциплинарное дело в отношении Никольченко

Короткая ссылка
Федерация гимнастики Украины приняла решение возбудить дисциплинарное дело в отношении Влады Никольченко.
Федерация гимнастики Украины возбудила дисциплинарное дело в отношении Никольченко
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба ФГУ.

Напомним, что спортсменка публично призналась в ненависти к Польше после того, как провела мастер-класс в Варшаве.

«Ненавижу эту страну всей душой, а больше всего — живущих тут людей. Я тут только потому, что на моей родной Украине закрыли аэропорт», — написала Никольченко.

Ранее российская гимнастка Дина Аверина выразила надежду на скорое возвращение российских спортсменов на международные турниры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить