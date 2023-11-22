Федерация гимнастики Украины возбудила дисциплинарное дело в отношении Никольченко

Федерация гимнастики Украины приняла решение возбудить дисциплинарное дело в отношении Влады Никольченко.

Об этом сообщает пресс-служба ФГУ.

Напомним, что спортсменка публично призналась в ненависти к Польше после того, как провела мастер-класс в Варшаве.

«Ненавижу эту страну всей душой, а больше всего — живущих тут людей. Я тут только потому, что на моей родной Украине закрыли аэропорт», — написала Никольченко.

Ранее российская гимнастка Дина Аверина выразила надежду на скорое возвращение российских спортсменов на международные турниры.