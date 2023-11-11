Дина Аверина надеется, что спортсмены скоро будут выступать под флагом России

Российская гимнастка Дина Аверина выразила надежду на скорое возвращение российских спортсменов на международные турниры.

«Было приятно ехать на международные соревнования от России, стоять на пьедестале и понимать, что поднимается флаг твоей страны. Я надеюсь, что всё это скоро вернётся», — цитирует Аверину ТАСС.

Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила спортсменов из России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой в марте 2022 года из-за ситуации на Украине.

В июле 2023-го исполком FIG принял решение о допуске россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

Ранее FIG опубликовала критерии допуска россиян и белорусов к соревнованиям.