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Дина Аверина надеется, что спортсмены скоро будут выступать под флагом России

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Российская гимнастка Дина Аверина выразила надежду на скорое возвращение российских спортсменов на международные турниры.
Дина Аверина надеется, что спортсмены скоро будут выступать под флагом России
  • globallookpress.com
  • © YUTAKA/AFLO

«Было приятно ехать на международные соревнования от России, стоять на пьедестале и понимать, что поднимается флаг твоей страны. Я надеюсь, что всё это скоро вернётся», — цитирует Аверину ТАСС.

Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила спортсменов из России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой в марте 2022 года из-за ситуации на Украине.

В июле 2023-го исполком FIG принял решение о допуске россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

Ранее FIG опубликовала критерии допуска россиян и белорусов к соревнованиям.

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