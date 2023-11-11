Дина Аверина надеется, что спортсмены скоро будут выступать под флагом России
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«Было приятно ехать на международные соревнования от России, стоять на пьедестале и понимать, что поднимается флаг твоей страны. Я надеюсь, что всё это скоро вернётся», — цитирует Аверину ТАСС.
Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила спортсменов из России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой в марте 2022 года из-за ситуации на Украине.
В июле 2023-го исполком FIG принял решение о допуске россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.
Ранее FIG опубликовала критерии допуска россиян и белорусов к соревнованиям.