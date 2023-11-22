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Васильев: Бах войдёт в историю как разрушитель олимпийского движения

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился мнением о высказывании главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
Васильев: Бах войдёт в историю как разрушитель олимпийского движения
  • Gettyimages.ru

«Люди, которые должны следить за тем, чтобы соблюдалась Олимпийская хартия, чтобы спорт ни в коем случае не был вовлечён в политику, сами это осуществили. А теперь он лживо, лицемерно заявляет, что спортсмены не должны отвечать за действия своих правительств. Бах войдёт в историю как разрушитель олимпийского движения», — цитирует Васильева «Спорт-Экспресс».

21 ноября Бах заявил, что спортсмены не должны отвечать за действия своих правительств и национальных олимпийских комитетов.

В марте МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не выражающих активную поддержку СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Олимпийский комитет России (ОКР) не получил официального приглашения МОК для участия в Олимпийских играх — 2024 в Париже. 

Ранее бывшая легкоатлетка Иоланда Чен прокомментировала поддержку Генассамблеей ООН резолюции о перемирии во время проведения Олимпийских игр — 2024.

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