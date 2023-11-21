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Чен: непонятно, что ООН и МОК подразумевают под словом «перемирие»

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Бывшая легкоатлетка Иоланда Чен прокомментировала поддержку Генассамблеей ООН резолюции о перемирии во время проведения Олимпийских игр — 2024.
Чен: непонятно, что ООН и МОК подразумевают под словом «перемирие»
  • РИА Новости

«Честно говоря, я не понимаю, что они подразумевают под словом «перемирие». Потому что в классическом понимании это означает, что на время проведения Олимпиады все друг с другом мирятся и вместе участвуют в соревнованиях. Как это и написано в Олимпийской хартии: войны прекращаются, конфликты останавливаются и все дружно соревнуются. Но ведь Россия и Белоруссия не допущены к Играм в Париже — о каком перемирии может идти речь? Непонятно», — заявила Чен RT.

Ранее Томас Бах заявил, что некоторые правительства претендуют на право решать вопрос участия атлетов в турнирах.

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