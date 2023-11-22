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Волков: глава РФС Дюков пообещал искать соперников не слабее сборной Камеруна

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Защитник сборной России Сергей Волков рассказал, что президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков дал обещание искать соперников уровнем не слабее команды Камеруна.
Волков: глава РФС Дюков пообещал искать соперников не слабее сборной Камеруна
  • РИА Новости

«Дюков заходил в раздевалку, поздравил сборную за этот год, назвал его успешным. Сказал, что РФС будет искать других соперников по уровню хотя бы как Камерун», — цитирует Волкова РИА Новости.

20 ноября сборная России разгромила Кубу в товарищеском матче. Матч проходил на стадионе «Волгоград Арена» и завершился со счётом 8:0.

После отстранения сборная России под руководством Карпина провела товарищеские матчи с Ираном, Ираком, Узбекистаном, Таджикистаном, которые шли в зачёт ФИФА. Матчи с Киргизией, Египтом и Катаром не влияли на рейтинг.

Ранее Дюков высказался о самоотдаче сборной России в товарищеском матче с Кубой.

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