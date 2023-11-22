Волков: глава РФС Дюков пообещал искать соперников не слабее сборной Камеруна

Защитник сборной России Сергей Волков рассказал, что президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков дал обещание искать соперников уровнем не слабее команды Камеруна.

«Дюков заходил в раздевалку, поздравил сборную за этот год, назвал его успешным. Сказал, что РФС будет искать других соперников по уровню хотя бы как Камерун», — цитирует Волкова РИА Новости.

20 ноября сборная России разгромила Кубу в товарищеском матче. Матч проходил на стадионе «Волгоград Арена» и завершился со счётом 8:0.

После отстранения сборная России под руководством Карпина провела товарищеские матчи с Ираном, Ираком, Узбекистаном, Таджикистаном, которые шли в зачёт ФИФА. Матчи с Киргизией, Египтом и Катаром не влияли на рейтинг.

Ранее Дюков высказался о самоотдаче сборной России в товарищеском матче с Кубой.