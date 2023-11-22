Захарова — о резолюции ООН по олимпийскому перемирию: нет важной части, что предлагала Россия

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о поддержке Генассамблеей ООН резолюции о перемирии во время проведения Олимпийских игр — 2024.

«К сожалению, в резолюции нет важной части, которую предлагала включить Россия — положения о запрете дискриминации в спорте. Без отказа от сегрегации спортсменов по политическому, национальному, религиозному признаку цели и задачи мирового спорта искажаются и извращаются», — цитирует Захарову «Спорт-Экспресс».

21 ноября Генассамблея ООН поддержала резолюцию об олимпийском перемирии.

«За» проголосовали более половины членов ассамблеи. Россия и Сирия воздержались.

Проект резолюции был представлен правительством Франции совместно с МОК, Международным паралимпийским комитетом (IPC) и организационным комитетом.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Захарова высказалась касательно заявления генерального директора WADA Оливье Ниггли об Играх дружбы.