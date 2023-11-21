Свищёв: Бах сам запутался в своих речах и путает всех остальных

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв считает, что главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху следует просто признать свои ошибки и допустить российских спортсменов на международные соревнования.

«Уже не могу сказать, что Бах хочет сказать в своих речах. Он сам запутался и путает всех остальных. Пока он чётко не скажет, что спортсмены России и Белоруссии имеют право участвовать без ограничений, так и будет. Они должны найти в себе силы и согласиться с этим. Признать, что решение не допускать наших спортсменов и белорусов было ошибочным. Надо просто признать ошибки и сделать важное заявление, которое чётко расставит всё по своим местам», — приводит слова Свищёва «Матч ТВ».

В марте МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не выражающих активную поддержку СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Олимпийский комитет России не получил официального приглашения МОК для участия в Олимпийских играх — 2024 в Париже.

Ранее Бах заявил, что некоторые правительства претендуют на право решать вопрос участия атлетов в турнирах.