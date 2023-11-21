Свищёв: Бах сам запутался в своих речах и путает всех остальных
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«Уже не могу сказать, что Бах хочет сказать в своих речах. Он сам запутался и путает всех остальных. Пока он чётко не скажет, что спортсмены России и Белоруссии имеют право участвовать без ограничений, так и будет. Они должны найти в себе силы и согласиться с этим. Признать, что решение не допускать наших спортсменов и белорусов было ошибочным. Надо просто признать ошибки и сделать важное заявление, которое чётко расставит всё по своим местам», — приводит слова Свищёва «Матч ТВ».
В марте МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не выражающих активную поддержку СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.
Олимпийский комитет России не получил официального приглашения МОК для участия в Олимпийских играх — 2024 в Париже.
Ранее Бах заявил, что некоторые правительства претендуют на право решать вопрос участия атлетов в турнирах.