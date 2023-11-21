Дюков заявил, что Карпин не давал поводов усомниться в своей работе в сборной России

Президент РФС Александр Дюков высказался о работе главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«Кредит доверия к Карпину? У нас подписан контракт. Карпин продолжает работать в сборной. Валерий Георгиевич не давал поводов усомниться в своей работе», — цитирует Дюкова Sport24.

Специалист возглавил сборную России в июле 2021 года.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

После отстранения сборная России под руководством Карпина провела товарищеские матчи с Ираном, Ираком, Узбекистаном, Таджикистаном, которые шли в зачёт ФИФА. Матчи с Киргизией, Египтом и Катаром не влияли на рейтинг.

20 ноября сборная России разгромила Кубу в товарищеском матче. Матч проходил на стадионе «Волгоград Арена» и завершился со счётом 8:0.

Ранее Дюков высказался о самоотдаче сборной России в товарищеском матче с Кубой.