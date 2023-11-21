Адвокат назвал отличной карьеру Дзагоева

Бывший тренер «Зенита» Дик Адвокат оценил решение полузащитника Алана Дзагоева завершить спортивную карьеру.

«Дзагоев был очень талантливым игроком. К сожалению, его настигло много травм. Но даже несмотря на это, у него была отличная карьера. Его потенциал был невероятным! В 2012 году он сыграл во всех матчах на чемпионате Европы. На мой взгляд, он был лучшим бомбардиром той команды!» — цитирует Адвоката «Спорт-Экспресс».

21 ноября Дзагоев сообщил о завершении карьеры.

Напомним, что Дзагоев забил 77 мячей и отдал 93 результативные передачи в 395 матчах за ЦСКА с 2008-го по 2022 год. В составе красно-синих полузащитник стал трёхкратным чемпионом России.

В сезоне-2022/2023 футболист выступал за «Рубин», где провёл 20 матчей во всех турнирах и забил три мяча.

28 сентября «Ламия» объявила о переходе Дзагоева. В текущем сезоне футболист провёл два матча и не отметился результативными действиями.

Ранее главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал решение Дзагоева завершить спортивную карьеру.