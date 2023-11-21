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Evening Standard: «Челси» летом может получить от «Ромы» €42 млн за Лукаку

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«Рома» намерена выкупить контракт нападающего «Челси» Ромелу Лукаку.

Как сообщает Evening Standard, «Челси» готов расстаться со своим форвардом и намерены выручить с продажи Лукаку не менее €42 млн.

По информации журналиста Фабрицио Романо, между клубом и футболистом есть соглашение, согласно которому Лукаку может быть продан за £37 млн в следующем году.

Арендное соглашение рассчитано на один сезон. 

В текущем сезоне 30-летний бельгиец забив девять мячей в 14 матчах во всех турнирах.

Ранее Лукаку установил рекорд по голам отбора Евро-2024.

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