Evening Standard: «Челси» летом может получить от «Ромы» €42 млн за Лукаку
Как сообщает Evening Standard, «Челси» готов расстаться со своим форвардом и намерены выручить с продажи Лукаку не менее €42 млн.
По информации журналиста Фабрицио Романо, между клубом и футболистом есть соглашение, согласно которому Лукаку может быть продан за £37 млн в следующем году.
Арендное соглашение рассчитано на один сезон.
В текущем сезоне 30-летний бельгиец забив девять мячей в 14 матчах во всех турнирах.
Ранее Лукаку установил рекорд по голам отбора Евро-2024.