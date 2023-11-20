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Лукаку установил рекорд по голам отбора Евро-2024

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Сборная Бельгии разгромила команду Азербайджана в матче отбора на чемпионат Европы 2024 года (5:0).
Лукаку установил рекорд по голам отбора Евро-2024
  • Gettyimages.ru
  • © Joris Verwijst / BSR Agency

В составе победителей покер оформил Ромелу Лукаку. Теперь на его счету 14 мячей в отборочном цикле Евро-2024. Он побил достижение Дэвида Хила и Роберта Левандовски, у которых было по 13 мячей.

Таким образом, Бельгия с 20 очками расположилась на первом месте в таблице группы F и вышла в финальную часть турнира.

Ранее сообщалось, что Роналду поздравил сборную Португалии с историческим достижением в отборе Евро-2024.

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