Лукаку установил рекорд по голам отбора Евро-2024

Сборная Бельгии разгромила команду Азербайджана в матче отбора на чемпионат Европы 2024 года (5:0).

В составе победителей покер оформил Ромелу Лукаку. Теперь на его счету 14 мячей в отборочном цикле Евро-2024. Он побил достижение Дэвида Хила и Роберта Левандовски, у которых было по 13 мячей.

Таким образом, Бельгия с 20 очками расположилась на первом месте в таблице группы F и вышла в финальную часть турнира.

Ранее сообщалось, что Роналду поздравил сборную Португалии с историческим достижением в отборе Евро-2024.