Роналду поздравил сборную Португалии с историческим достижением в отборе Евро-2024
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«Исторический розыгрыш, 100% побед! Поздравляю Португалию», — написал Роналду в соцсетях.
Накануне Португалия обыграла Исландию в матче десятого тура группового этапа. Встреча завершилась со счётом 2:0. Таким образом, подопечные Роберто Мартинеса одержали десять побед в турнире, набрав максимальные 30 очков.
Ранее сообщалось, что Стивен Джеррард назвал Роналду лучшим футболистом в истории.