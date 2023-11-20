Роналду поздравил сборную Португалии с историческим достижением в отборе Евро-2024

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду подвёл итоги выступлению команды в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года.

«Исторический розыгрыш, 100% побед! Поздравляю Португалию», — написал Роналду в соцсетях.

Накануне Португалия обыграла Исландию в матче десятого тура группового этапа. Встреча завершилась со счётом 2:0. Таким образом, подопечные Роберто Мартинеса одержали десять побед в турнире, набрав максимальные 30 очков.

Ранее сообщалось, что Стивен Джеррард назвал Роналду лучшим футболистом в истории.