RT в Telegram
Подпишись

В «Ламии» не планируют сотрудничать с Дзагоевым после завершения им карьеры

Короткая ссылка
Спортивный директор «Ламии» Сакис Цикнис оценил решение полузащитника Алана Дзагоева завершить спортивную карьеру.

«Конечно, нам жаль, что Алан принял такое решение. В данный момент мы не рассматриваем возможность сотрудничать с ним в другом статусе, а в будущем — не знаю», — цитирует Цикниса Sport24.

21 ноября Дзагоев сообщил о завершении карьеры.

28 сентября «Ламия» объявила о переходе Дзагоева. В текущем сезоне футболист провёл два матча и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Дзагоев планирует реализовать себя в тренерской деятельности после завершения карьеры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить