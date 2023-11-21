В «Ламии» не планируют сотрудничать с Дзагоевым после завершения им карьеры

Спортивный директор «Ламии» Сакис Цикнис оценил решение полузащитника Алана Дзагоева завершить спортивную карьеру.

«Конечно, нам жаль, что Алан принял такое решение. В данный момент мы не рассматриваем возможность сотрудничать с ним в другом статусе, а в будущем — не знаю», — цитирует Цикниса Sport24.

21 ноября Дзагоев сообщил о завершении карьеры.

28 сентября «Ламия» объявила о переходе Дзагоева. В текущем сезоне футболист провёл два матча и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Дзагоев планирует реализовать себя в тренерской деятельности после завершения карьеры.