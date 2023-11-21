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Агент Глебова рассказал, что игрок начал тренироваться с ЦСКА после травмы

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Антон Железняков, агент защитника ЦСКА Кирилла Глебова, рассказал, что его клиент начал тренироваться с общей группой.
Агент Глебова рассказал, что игрок начал тренироваться с ЦСКА после травмы
  • Gettyimages.ru

«Вчера у Кирилла была первая тренировка в общей группе ЦСКА. Всё нормально, тренируется в штатном режиме, нет каких-то болевых ощущений, потихоньку возвращается в строй. Сыграет с «Динамо»? Сложно сказать, время надо, чтобы форму набрал. Решение зависит от тренерского штаба», — приводит слова Железнякова Metaratings.

Напомним, Глебов получил травму в молодёжной национальной команде в октябре.

В нынешнем сезоне Глебов провёл за ЦСКА семь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Ранее Федотов заявил, что Обляков получил травму плеча в матче сборной России с Кубой.

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