Агент Глебова рассказал, что игрок начал тренироваться с ЦСКА после травмы

Антон Железняков, агент защитника ЦСКА Кирилла Глебова, рассказал, что его клиент начал тренироваться с общей группой.

«Вчера у Кирилла была первая тренировка в общей группе ЦСКА. Всё нормально, тренируется в штатном режиме, нет каких-то болевых ощущений, потихоньку возвращается в строй. Сыграет с «Динамо»? Сложно сказать, время надо, чтобы форму набрал. Решение зависит от тренерского штаба», — приводит слова Железнякова Metaratings.

Напомним, Глебов получил травму в молодёжной национальной команде в октябре.

В нынешнем сезоне Глебов провёл за ЦСКА семь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Ранее Федотов заявил, что Обляков получил травму плеча в матче сборной России с Кубой.