Федотов заявил, что Обляков получил травму плеча в матче сборной России с Кубой

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о повреждении полузащитника Ивана Облякова после товарищеского матча сборной России с Кубой.

«Обследование провели, сделали МРТ. Надеемся, повреждение не носит серьёзного характера. Здесь как раз плечо, растяжение. Это распространённая травма в футболе», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

Матч проходил на стадионе «Волгоград Арена» и завершился со счётом 8:0.

В составе национальной команды отличились Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов, Андрей Мостовой.

Ранее Андрей Канчельскис высказался о товарищеском матче с участием сборных России и Кубы.