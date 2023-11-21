Федотов заявил, что Обляков получил травму плеча в матче сборной России с Кубой
- РИА Новости
«Обследование провели, сделали МРТ. Надеемся, повреждение не носит серьёзного характера. Здесь как раз плечо, растяжение. Это распространённая травма в футболе», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».
Матч проходил на стадионе «Волгоград Арена» и завершился со счётом 8:0.
В составе национальной команды отличились Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов, Андрей Мостовой.
Ранее Андрей Канчельскис высказался о товарищеском матче с участием сборных России и Кубы.