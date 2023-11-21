RT в Telegram
Подпишись

Федотов заявил, что Обляков получил травму плеча в матче сборной России с Кубой

Короткая ссылка
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о повреждении полузащитника Ивана Облякова после товарищеского матча сборной России с Кубой.
Федотов заявил, что Обляков получил травму плеча в матче сборной России с Кубой
  • РИА Новости

«Обследование провели, сделали МРТ. Надеемся, повреждение не носит серьёзного характера. Здесь как раз плечо, растяжение. Это распространённая травма в футболе», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

Матч проходил на стадионе «Волгоград Арена» и завершился со счётом 8:0.

В составе национальной команды отличились Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов, Андрей Мостовой.

Ранее Андрей Канчельскис высказался о товарищеском матче с участием сборных России и Кубы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить