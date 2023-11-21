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Ловчев заявил, что доволен игрой сборной России в матче против команды Кубы

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Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о крупной победе сборной России над Кубой в товарищеском матче.
Ловчев заявил, что доволен игрой сборной России в матче против команды Кубы
  • РИА Новости

«Отношение к игре было таким, которое я и хотел видеть: никакого расслабона, собранность и игра до последних минут. Увидел то, что вижу у сильнейших сборных вне зависимости от соперника, — играем до конца, реализуем свои шансы и добиваемся крупного счёта. В целом же выделю главное — увидел лучшее, чем было, отношение к национальной команде и зрителю», — написал Ловчев в своём Telegram-канале.

Матч проходил на стадионе «Волгоград Арена» и завершился со счётом 8:0.

В составе национальной команды отличились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов, Андрей Мостовой.

Ранее в РФС сообщили, что песня «Валера» была посвящена не Карпину.

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