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Красич: Акинфеев — легенда

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Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич высказался о голкипере армейского клуба Игоре Акинфееве.
Красич: Акинфеев — легенда
  • РИА Новости

«Когда один человек 10—20 лет остаётся вратарём номер один в клубе и сборной, что тут можно сказать? Он легенда. Думаю, он задержится в воротах до 40—42—43 лет. Как Буффон! А может, и больше. Хотел бы, чтобы Акинфеев сыграл дольше Буффона», — цитирует Краcича «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 37-летний Акинфеев принял участие в 14 матчах, в которых пропустил 16 мячей за армейцев во всех турнирах и пять раз сыграл на ноль. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года.

Голкипер выступает за ЦСКА с 2003 года. В составе команды он шесть раз выигрывал чемпионат России, семь раз — Кубок России, семь раз — Суперкубок России, а также становился обладателем Кубка УЕФА.

Ранее Акинфеев признался, что хочет играть до 40 лет.

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