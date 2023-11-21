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Вратарь «Оренбурга» Сысуев выбыл до конца 2023 года из-за травмы

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Голкипер «Оренбурга» Николай Сысуев рассказал, что не сможет принять участие в матчах в 2023 году из-за травмы.
Вратарь «Оренбурга» Сысуев выбыл до конца 2023 года из-за травмы
  • Gettyimages.ru

«К сожалению, в этом году матчи для меня завершены. Операция была плановая, но только в зимнюю паузу. Не смог дотянуть остаток матчей даже на уколах. Вернусь ещё сильнее», — написал Сысуев в социальных сетях.

Характер травмы не уточняется.

Сысуев в текущем сезоне провёл за клуб 14 матчей во всех турнирах и пропустил 20 мячей. Его контракт с «Оренбургом» рассчитан до 31 мая 2024 года.

Ранее аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера рассказал, что ему спокойно живётся в России.

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