Месси и Роналду стали претендентами на премию лучшему игроку года Globe Soccer Awards

Стали известны имена номинантов на премию лучшему футболисту года Globe Soccer Awards по итогам 2023 года.

В список из 30 игроков вошли Лионель Месси, Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд и Хвича Кварацхелия.

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» также помог «Интер Майами» завоевать первый трофей в истории клуба — Кубок лиг, за который борются команды MLS и чемпионата Мексики.

Роналду в составе «Аль-Насра» стал победителем Арабской лиги чемпионов — 2023. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» является лучшим бомбардиром в истории футбола.

Ранее сообщалось, что Холанд возглавил список самых бьющих игроков текущего сезона АПЛ.