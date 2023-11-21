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Месси и Роналду стали претендентами на премию лучшему игроку года Globe Soccer Awards

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Стали известны имена номинантов на премию лучшему футболисту года Globe Soccer Awards по итогам 2023 года.

В список из 30 игроков вошли Лионель Месси, Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд и Хвича Кварацхелия.

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» также помог «Интер Майами» завоевать первый трофей в истории клуба — Кубок лиг, за который борются команды MLS и чемпионата Мексики.

Роналду в составе «Аль-Насра» стал победителем Арабской лиги чемпионов — 2023. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» является лучшим бомбардиром в истории футбола. 

Ранее сообщалось, что Холанд возглавил список самых бьющих игроков текущего сезона АПЛ.

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