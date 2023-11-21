Холанд возглавил список самых бьющих игроков текущего сезона АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд нанёс наибольшее количество ударов среди всех игроков Английской премьер-лиги (АПЛ) в сезоне-2023/24.

На счету норвежского игрока 46 ударов. На второй позиции расположился Мохамед Салах из «Ливерпуля», у которого 38 ударов. Третий — полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш (36).

В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 18 матчах команды во всех турнирах, забил 17 голов и сделал четыре результативные передачи. Контракт 23-летнего футболиста с «Ман Сити» рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что Холанд вдохновлялся игрой Криштиану Роналду в юности.