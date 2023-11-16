Холанд вдохновлялся игрой Роналду в юности

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал, что в юности вдохновлялся игрой Криштиану Роналду.

«Он — главный. То, как он двигался, как развивал свою манеру игры. Помните, как он играл в МЮ, а затем в первые годы в «Реале»? В «Реале» он стал нападающим. Невероятно, что он делал это. А также то, как забивал голы. Всё дело в незаметных перемещениях в штрафной и способности обманывать защитников», — цитирует Холанда TV2.no.

В нынешнем сезоне норвежец принял участие в 18 матчах команды во всех турнирах, забил 17 голов и сделал четыре результативные передачи. Контракт 23-летнего футболиста с «Ман Сити» рассчитан до 30 июня 2027 года. Стоимость игрока составляет €180 млн.

В конце 2022 года Роналду со скандалом покинул «Манчестер Юнайтед», перед этим дав разоблачающее интервью. 30 декабря 2022 года португалец подписал соглашение с «Аль-Насром». Его зарплата составляет €200 млн в год.

Ранее Рафаэла Пимента, агент Холанда, ответила на вопрос, счастлив ли её клиент в английском клубе.