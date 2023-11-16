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Агент Холанда не стала отвечать на вопрос, счастлив ли игрок в «Сити»

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Рафаэла Пимента, агент нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, ответила на вопрос, счастлив ли её клиент в английском клубе.
Агент Холанда не стала отвечать на вопрос, счастлив ли игрок в «Сити»
  • Gettyimages.ru
  • © Ryan Pierse

«Вам следует спросить об этом лично его… Я не говорю, что он несчастлив в «Сити». Я знаю ответ на этот вопрос, но не могу говорить за других», — цитирует Пименту журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

В нынешнем сезоне норвежец принял участие в 18 матчах команды во всех турнирах, забил 17 голов и сделал четыре результативные передачи.

Ранее в «Ман Сити» на фоне слухов об интересе «Реала» к Холанду заявили, что игрок счастлив в клубе.

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