Агент Холанда не стала отвечать на вопрос, счастлив ли игрок в «Сити»

Рафаэла Пимента, агент нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, ответила на вопрос, счастлив ли её клиент в английском клубе.

«Вам следует спросить об этом лично его… Я не говорю, что он несчастлив в «Сити». Я знаю ответ на этот вопрос, но не могу говорить за других», — цитирует Пименту журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

В нынешнем сезоне норвежец принял участие в 18 матчах команды во всех турнирах, забил 17 голов и сделал четыре результативные передачи.

Ранее в «Ман Сити» на фоне слухов об интересе «Реала» к Холанду заявили, что игрок счастлив в клубе.