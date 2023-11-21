Игроки «Реала» поддержали Гави, который порвал «кресты»

Игроки «Реала» Даниэль Карвахаль и Хоселу выразили поддержку полузащитнику «Барселоны» Гави.

Оба игрока мадридского клуба в социальных сетях обратились к Гави, выразив слова поддержки.

Футболисту «Барселоны» диагностирован полный разрыв передней крестообразной связки правого колена. Он травмировался в матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2024 с командой Грузии (3:1). Сборная Испании заняла первое место в группе А и досрочно вышла в финальную часть турнира.

Ранее главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о травме Гави.