RT в Telegram
Подпишись

Игроки «Реала» поддержали Гави, который порвал «кресты»

Короткая ссылка
Игроки «Реала» Даниэль Карвахаль и Хоселу выразили поддержку полузащитнику «Барселоны» Гави.
Игроки «Реала» поддержали Гави, который порвал «кресты»
  • Gettyimages.ru

Оба игрока мадридского клуба в социальных сетях обратились к Гави, выразив слова поддержки.

Футболисту «Барселоны» диагностирован полный разрыв передней крестообразной связки правого колена. Он травмировался в матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2024 с командой Грузии (3:1). Сборная Испании заняла первое место в группе А и досрочно вышла в финальную часть турнира. 

Ранее главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о травме Гави.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить