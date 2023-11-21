Gazzetta.gr: Дзагоев покинет «Ламию» и завершит карьеру футболиста

Российский полузащитник «Ламии» Алан Дзагоев может в ближайшее время завершить спортивную карьеру.

Как сообщает gazzetta.gr, полузащитник недавно получил повреждение и сообщил руководству клуба, что рассматривает вариант с завершением карьеры.

По информации источника, в клубе готовы предоставить футболисту нужное количество времени, чтобы он смог поменять свое решение.

28 сентября «Ламия» объявила о переходе Дзагоева.

Напомним, что Дзагоев забил 77 мячей и отдал 93 результативные передачи в 395 матчах за ЦСКА с 2008 по 2022 год. В составе красно-синих полузащитник стал трёхкратным чемпионом России. Последним его клубом был «Рубин».

Ранее спортивный директор «Ламии» Сакис Цикнис рассказал, как прошла адаптация Дзагоева.