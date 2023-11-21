Источник: болельщик вступил в конфликт с полицией после ретроматча «Локомотив» — ЦСКА

После ретроматча между «Локомотивом» и ЦСКА один из болельщиков напал на сотрудников полиции.

По информации Telegram-канала «Мутко против», фанат по имени Павел не следовал указаниям полиции, когда на выходе образовалась толпа. Он призывал других болельщиков к прорыву оцепления, а также нанёс несколько ударов сотрудникам правоохранительных органов.

Полицейские сняли побои, и на нападавшего составили административный протокол, но в скором времени могут завести уголовное дело.

Встреча в Москве на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу «Локомотива». Единственный гол в составе железнодорожников забил Дмитрий Лоськов на 56-й минуте.

Тренерами команд выступили Юрий Сёмин и Валерий Газзаев.

Ранее Сёмин заявил, что проведение ретроматчей помогает в популяризации футбола в России.