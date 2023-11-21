RT в Telegram
Подпишись

Источник: болельщик вступил в конфликт с полицией после ретроматча «Локомотив» — ЦСКА

Короткая ссылка
После ретроматча между «Локомотивом» и ЦСКА один из болельщиков напал на сотрудников полиции.
Источник: болельщик вступил в конфликт с полицией после ретроматча «Локомотив» — ЦСКА
  • РИА Новости

По информации Telegram-канала «Мутко против», фанат по имени Павел не следовал указаниям полиции, когда на выходе образовалась толпа. Он призывал других болельщиков к прорыву оцепления, а также нанёс несколько ударов сотрудникам правоохранительных органов.

Полицейские сняли побои, и на нападавшего составили административный протокол, но в скором времени могут завести уголовное дело.

Встреча в Москве на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу «Локомотива». Единственный гол в составе железнодорожников забил Дмитрий Лоськов на 56-й минуте.

Тренерами команд выступили Юрий Сёмин и Валерий Газзаев.

Ранее Сёмин заявил, что проведение ретроматчей помогает в популяризации футбола в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить