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SI: Убре впервые замечен на тренировке «Филадельфии» после того, как его сбила машина

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Форвард «Филадельфия Сиксерс» Келли Убре посетил тренировку команды.
SI: Убре впервые замечен на тренировке «Филадельфии» после того, как его сбила машина
  • Gettyimages.ru

По информации Sports Illustrated, баскетболист выполнил несколько упражнений на кардио, а также совершил несколько бросков.

Несколько дней назад игрока сбила машина, когда он прогуливался около дома. Он получил переломы рёбер и множественные ушибы. Из-за травмы Убре пропустит большую часть регулярного сезона НБА.

Ранее сообщалось, что нападающий «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин получил дисквалификацию за неспортивное поведение в матче НБА с «Тимбервулвз».

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