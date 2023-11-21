SI: Убре впервые замечен на тренировке «Филадельфии» после того, как его сбила машина
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По информации Sports Illustrated, баскетболист выполнил несколько упражнений на кардио, а также совершил несколько бросков.
Несколько дней назад игрока сбила машина, когда он прогуливался около дома. Он получил переломы рёбер и множественные ушибы. Из-за травмы Убре пропустит большую часть регулярного сезона НБА.
Ранее сообщалось, что нападающий «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин получил дисквалификацию за неспортивное поведение в матче НБА с «Тимбервулвз».