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Bild: у корейского игрока «Баварии» украли рисоварку при переезде в новый дом

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Защитник «Баварии» Ким Мин Джэ не досчитался рисоварки при переезде в новый дом в Мюнхене.
Bild: у корейского игрока «Баварии» украли рисоварку при переезде в новый дом
  • Gettyimages.ru

По информации Bild, игрок во время переезда поставил технику на тротуар, а сам зашёл в дом занести коробку. Вернувшись, он не обнаружил рисоварку, её украли. Позже его родные выслали ему новый кухонный прибор из Кореи.

В нынешнем сезоне Ким Мин Джэ провёл за «Баварию» 15 матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до 2028 года.

Ранее сообщалось, что «Бавария» зимой может подписать защитника Рафаэля Варана.

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