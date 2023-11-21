Bild: у корейского игрока «Баварии» украли рисоварку при переезде в новый дом

Защитник «Баварии» Ким Мин Джэ не досчитался рисоварки при переезде в новый дом в Мюнхене.

По информации Bild, игрок во время переезда поставил технику на тротуар, а сам зашёл в дом занести коробку. Вернувшись, он не обнаружил рисоварку, её украли. Позже его родные выслали ему новый кухонный прибор из Кореи.

В нынешнем сезоне Ким Мин Джэ провёл за «Баварию» 15 матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до 2028 года.

Ранее сообщалось, что «Бавария» зимой может подписать защитника Рафаэля Варана.