Плеттенберг: «Бавария» зимой может подписать Варана

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан может продолжить карьеру в «Баварии».

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальных сетях, трансфер будет зависеть от готовности игрока пойти на снижение заработной платы. «Манчестер Юнайтед» при этом будет рассматривать исключительно продажу 30-летнего футболиста.

14 августа 2021 года Варан подписал контракт с «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне футболист провёл за «красных дьяволов» 12 матчей во всех турнирах и забил один мяч. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» хочет подписать Гризманна.