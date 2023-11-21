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7 декабря пройдёт матчевая встреча по боксу «Динамо» — ЦСКА, посвящённая 100-летию клубов

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7 декабря в Москве Федерация бокса России совместно с Всероссийским физкультурно-спортивным обществом «Динамо» и Центральным спортивным клубом армии (ЦСКА) проведёт матчевую встречу между спортсменами обществ.
7 декабря пройдёт матчевая встреча по боксу «Динамо» — ЦСКА, посвящённая 100-летию клубов
  • © press@rusboxing.ru

На ринг «ВТБ Арены» выйдут ведущие российские боксёры, а почётными гостями станут известные и заслуженные спортсмены, деятели искусства, популярные музыкальные исполнители и блогеры.

Событие носит название «Матч века». Оно посвящено 100-летнему юбилею «Динамо» и ЦСКА. Прошёл почти век с момента первой матчевой встречи команд. Зрители увидят семь поединков в олимпийских весовых категориях, а также шоу и концертную программу.

7 декабря на ринг выйдут наследники легендарных Константина Градополова, Валерия Попенченко, Олега Григорьева, Вячеслава Лемешева и Валериана Соколова. Начало — в 20:00 мск.

Ранее боец Гаджи Автомат Наврузов рассказал, как едва не подписал контракт с ФК ЦСКА.

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