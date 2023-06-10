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Боец Наврузов рассказал, как едва не подписал контракт с ФК ЦСКА

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Российский боец смешанных единоборств Гаджи Наврузов рассказал, как едва не подписал контракт с футбольным клубом ЦСКА.
Боец Наврузов рассказал, как едва не подписал контракт с ФК ЦСКА
  • globallookpress.com

«Вы меня сейчас поставили в тупик. Я завершил карьеру в 2014-м, и сейчас в силу новой профессии память у меня плохая. (Смеётся.) Больше запомнился контрольный матч с ЦСКА. Тогда я выступал за «Спортакадемклуб», а армейцев тренировал Валерий Газзаев. На поле вышел полуосновной состав. В частности, присутствовали братья Алексей и Василий Березуцкие. После этой встречи руководство красно-синих предложило мне контракт, но в дубль. Я отказался. Затем подписал соглашение со «СКА-Хабаровск», которым руководил Сергей Горлукович», — заявил Наврузов в интервью RT.

Он также ответил на вопрос, с кем из ЦСКА было сложнее всего играть. 

«На угловых действовал как раз против братьев Березуцких. Запомнилось, что москвичи очень быстро бегали и моментально переходили из обороны в атаку. А ребята в полузащите действовали жёстко. Возили нас конкретно. (Смеётся.)» — добавил Наврузов.

Ранее Наврузов рассказал о своём самочувствии после тяжёлого перелома руки в февральском поединке с бразильцем Фернандо Родригесом.

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